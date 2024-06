Tajani: 'Salvini? Non accetto lezioni di patriottismo'

Il vicepremier Antonio Tajani replica con fermezza al leader della Lega Matteo Salvini secondo cui nel centrodestra c'è chi divide l'alleanza .

"Capisco i toni da campagna elettorale di Salvini che sta cercando di recuperare voti: io sono ministro degli Esteri, non posso usare parole volgari nei confronti di un presidente di un altro Stato. Io sono un patriota italiano, ho fatto il militare, sono stato inquadrato in un reparto operativo Nato. Non ho mai parlato di secessione.

Non faccio polemiche ma non accetto lezioni da nessuno quando si parla di Italia e di Patria", ha detto Antonio Tajani a 'L'aria che tira' su La7, in risposta a Salvini.





"Chi divide il centrodestra, chi preferisce Macron alla Le Pen, chi preferisce uno che parla di guerra a una che parla di pace non fa un dispetto a Salvini, fa un dispetto all'Italia", ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista su Mattino5 alla vigilia delle elezioni per il Parlamento europeo. "Io penso che per la prima volta, se tanti italiani e italiane eserciteranno il diritto di voto la Lega sarà la protagonista di una rivoluzione perché non c'è mai stata nella storia del Parlamento europeo una maggioranza di centrodestra. Se gli italiani ci daranno forza avremo finalmente questa prima grande occasione".

"Putin fa propaganda elettorale: noi siamo per il rispetto dell'indipendenza dell'Ucraina ma non manderemo soldati in Ucraina e non manderemo armi in territorio russo. Quella di Macron non è la posizione dell'Italia, noi non dobbiamo seguire nessuno: bisogna evitare l'escalation. Noi non siamo in guerra con la Russia. Ci sono campagne elettorali e Putin cerca di dividere l'Europa che è unita nella sostanza",ha detto Tajani, su La7.

