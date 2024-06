Antimafia: 'Sul caso Diabolik già richiesto un focus su Roma'

In merito alla richiesta del Partito Democratico sulle vicende che hanno portato alla morte di Fabrizio Piscitelli detto Diabolik "come sempre 'l'istruttoria va formalizzata in ufficio di presidenza. Inoltre la commissione, presieduta da Chiara Colosimo, aveva già avanzato la richiesta di occuparsi della 'questione Roma', e in particolare della mafia albanese, nell'aprile scorso". A sottolinearlo alcune fonti della commissione Antimafia.

Il Pd, infatti, in una nota a firma dei parlamentari democratici membri della Commissione Antimafia - Walter Verini, Debora Serracchiani, Vincenza Rando, Anthony Barbagallo, Franco Mirabelli, Andrea Orlando, Giuseppe Provenzano e Valeria Valente - ha dichiarato: "Premesso che Signorelli non può restare al suo posto un secondo in più e che attendiamo un segnale chiaro in questo senso dal ministro Lollobrigida che lo ha indicato come suo portavoce, chiediamo alla Presidente Colosimo di attivare la commissione antimafia immediatamente, al fine di avviare una istruttoria in ordine alla morte di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. L'omicidio, ancora oggetto di indagine, sta assumendo infatti i contorni di una vicenda oscura ma che presenta profili che attengono alla criminalità organizzata di stampo mafioso e al terrorismo".



