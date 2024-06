Vannacci: 'Putin non è peggio di Stalin, negoziare la pace'

"Certamente Putin non è peggio di Stalin. Quindi vale la pena negoziare la pace". Lo ha detto il generale Roberto Vannacci, candidato della Lega, alla chiusura della campagna a Roma.

"La Nato non mi risulta sia coinvolta nel conflitto. Qualsiasi decisione l'hanno presa i singoli Stati. Stoltenberg? Infatti dovrebbe stare attento a quello che dice. Perché il Consiglio del Nord Atlantico non ha mai deliberato un'azione ostile nei confronti della Russia o nei confronti di difesa dell'Ucraina", ha affermato Vannacci.

Parlando della Lega che lo ha candidato, "Io sono a mio agio ovunque. Non possono non stare a mio agio nella città eterna, città bellissima. Io candidato autonomo nella Lega, perché credo agli ideali a cui si ispira. Quindi non mi sento un outsider. Ma manterrò la mia identità, perché ci tengo", ha dichiarato Vannacci. "I governatori non mi gradiscono? Domanda da fare ai governatori, non a me", ha aggiunto.

Sulla possibilità di tesserarsi con la Lega, "vedremo, l'importante non è l'iscrizione al partito ma la condivisione di ideali e dei principi", ha affermato Vannacci.

"Con Salvini ci sentiamo poco, solo per messaggio. Non abbiamo strategia direttiva, siamo in armonia senza che uno dia all'altro la linea", ha detto ancora Vannacci. "Spero di non deluderlo", Se non si avrà il risultato sperato colpa sarà di Salvini? "La responsabilità è di tutti. Non sarà solo sua", ha risposto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA