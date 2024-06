Schlein: 'Meloni prende in giro gli elettori con provvedimenti farlocchi'

"Non è un problema che Meloni lavori. Il problema è che stanno prendendo in giro gli elettori con provvedimenti farlocchi. A 4 giorni dal voto arrivano con un testo vuoto sulla sanità, dove non ci mettono i soldi". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla trasmissione tv 'Prima di domani'.

E per quanto riguarda i fondi l'esponente Dem rivendica invece di "aver fatto proposte concrete" per il provvedimento sulla sanità che ha presentato il Pd.

Sui migranti, la leader del Pd contesta "l'accordo cinico con l'Albania che nega il diritto costituzionale a chiedere asilo in Italia". Anche se "dimostra che i soldi ci sono perché questa proposta ci costerà 800 milioni che avrebbero potuto mettere sulla sanità".

"Loro - aggiunge - stanno nascondendo l'unica cosa che avrebbero dovuto fare, cioè andare dal loro amico Orban e dagli altri naizonalisti a dire che non si possono volere solo i benefici dello stare in Europa, se non si condividono le responsabilità. Noi vogliamo che tutti i paesi facciano la loro parte sull'accoglienza".

"La campagna elettorale parla poco di problemi europei ed è un grave danno. Perché questo voto sarà decisivo anche per il futuro del nostro Paese. In questi 5 anni abbiamo avuto un embrione della solidarietà europea. Pensiamo al Next generation Ue Non vogliamo che sia una parentesi che si chiuda come vorrebbero le destre, ma vorremmo che si andasse avanti con il piano industriale europeo, sul fronte della trasformazione digitale e della transizione ecologica. Vorremmo invece che si fermasse la strada dei paradisi fiscali. Ci sono 27 sistemi fiscali diversi dove ci sono le multinazionali che riescono a pagare legalmente lo 0,005%. Per noi è inaccettabile. Le tasse si pagano dove si fanno i profitti", ha affermato Schlein

Sulla posizione del candidato Marco Tarquinio che vorrebbe lo scioglimento della Nato, "mi sono già espressa negativamente" risponde Schlein. "Dobbiamo evitare l'escalation della guerra - aggiunge - ma dobbiamo difendere anche il diritto a difendersi di un paese aggredito da Putin". "Ma non basta il supporto se continua a mancare una politica comune di difesa europea perché ogni Paese è geloso dele proprie competenze. L'Europa deve trovare una voce sola e forte", prosegue.

