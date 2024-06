Meloni: 'I cittadini non si voltino dall'altra parte, andate a votare'

"Ai cittadini indecisi vorrei dire andate a votare perché l'Europa si occupa della loro quotidianità molto più di quanto credono. Ai cittadini che prendono in considerazione l'ipotesi di votare Fratelli d'Italia dico che ogni croce messa sul simbolo la utilizzerò per portare a casa risultati per i cittadini italiani, lo possiamo fare, serve essere forti: ho bisogno che i cittadini non si girino dall'altra parte". Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di Fdi Giorgia Meloni a '5 minuti' in onda questa sera su Rai1.

Sulle liste d'attesa, "loro sono all'opposizione e noi siamo al governo, c'è un governo che si è occupato di questa materia non mi pare sia stato fatto in passato con la scusa che la competenza è delle regioni e forse perché non è facile ma una politica seria deve metterci la faccia", ha detto Meloni. "Non aiuto il privato, aiuto i malati ad essere curati. Il mio compito è fare in modo che ogni cittadino che deve fare uno screening lo faccia nei tempi giusti, le polemiche le lascio agli altri".

Quanto all'assegno unico: "ci sono sei milioni e mezzo di famiglie che rischiano di perdere l'assegno unico se l'Europa non diventa più ragionevole: daremo battaglia, questo dimostra perché l'Europa va cambiata", ha affermato la presidente di Fdi.

Meloni oggi interviene anche a 'Porta a porta'. "Sono buoni i dati nel contesto della crescita, cresciamo più di Francia e Germania e non siamo fanalino di coda, è un risultato che portano a casa le nostre imprese e i nostri lavoratori che sicuramene oggi percepiscono di avere uno stato che non vuole disturbare chi crea ricchezza, che hanno un vantaggio dato dalla stabilità del governo e dalla credibilità internazionale. L'export aumentato solo con gli Stati Uniti di 7 miliardi di euro. C'è un governo stabile, con le idee chiare e che costruisce una strategia poi il tessuto produttivo corre e dà risultati", afferma la presidente del Consiglio nel programma di Bruno Vespa in onda questa sera su Rai1.

"Tanta gente è ancora in difficoltà perché ereditiamo una situazione in cui l'Italia era fanalino di coda nei maggiori fattori macroeconomici e viviamo comunque in una situazione particolare", afferma Meloni nella registrazione della puntata di 'Porta a porta' . "Piano piano le cose migliorano, i salari hanno cominciato a crescere più dell'inflazione - ha aggiunto - ma per arrivare alla situazione a cui puntare ci vuole tempo".

