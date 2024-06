Magi strattonato dalla sicurezza albanese davanti all'hotspot, interviene Meloni

"Un miliardo hotspot elettorale".

Con questo cartello il segretario di +Europa Riccardo Magi ha cercato di mettersi davanti al corteo di auto della premier Giorgia Meloni all'uscita dall'hotspot per migranti al porto di Shengjin. Dopo poco il deputato è stato bloccato e allontanato dalle forze di sicurezza albanese in maniera piuttosto ruvida.

Tale che alla fine Magi ha mostrato delle macchie di sangue sulla camicia, all'altezza dell'ascella.

Davanti alla scena, Meloni è scesa dall'auto invitando in inglese gli agenti lasciarlo: "Please leave him". "Se a un parlamentare succede questo a favore di telecamere, figuratevi a quei poveri cristi dei migranti cosa succederà", ha detto Magi davanti ai giornalisti.

La premier ha replicato ironica: "Sì, non è uno Stato di diritto... Non volete più Europa? Abbiamo portato qui una legislazione italiana ed europea". E al deputato che, faccia a faccia, la invitava a "vergognarsi", ha risposto: "Si vergogni lei, io la capisco Magi e le sono solidale. Ho fatto un sacco di campagne elettorali in cui non sapevo se avrei superato la soglia di sbarramento - ha aggiunto prima di tornare a bordo dell'auto -. Le sono totalmente solidale...".

