La Russa: 'Vannacci ha sbagliato a tirare in ballo la Decima'

"Non sono d'accordo sul fatto che Vannacci abbia tirato in ballo la Decima". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a Telelombardia.

"Nessuno ha mai tirato in ballo la Decima Mas che peraltro è stata costituita da uomini che tuttora nella memoria hanno la medaglia d'oro, quelli prima della repubblica sociale" ha aggiunto.

"Il loro seguito sono i Comsubin che nella sfilata del 2 giugno hanno sempre gridato 'decima' tranne quest'anno, forse per non confondersi con la campagna di Vannacci - ha concluso -. L'unico effetto delle sue parole è stato che non hanno potuto gridare 'Decima', non mi pare un gran bel risultato".

"Ho visto che la polemica" sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella "è stata smontata da Salvini, che ha riconfermato piena fiducia a Mattarella", sostenendo "che nessuno pensa di chiedere le sue dimissioni. Quella di Borghi è stata un'uscita inopportuna ma, se lo dice Salvini, penso che valga anche per Borghi". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a Telelombardia. "A me serve capire se c'era volontà di attaccare il presidente - ha aggiunto - mi fido di Salvini che ha detto che non c'era. Poi si possono criticare il Papa e il presidente della Repubblica, ma c'è modo e modo".



