Salvini, 'Un processo politico, spero vinca le elezioni'

"Non giudico, mi pare un processo politico come tanti in Italia negli anni passati. Sceglieranno gli americani, spero che vinca Trump perché ogni presidenza americana guidata dai democratici è coincisa con un caos planetario mentre le presidenze repubblicane sono coincise con la pace. Spero che vinca Trump che avrà una presidenza più equilibrata rispetto all'attuale gestione". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a Radio Anch'io su Rai Radio 1 a proposito della sentenza di condanna di Donald Trump.





