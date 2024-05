Meloni, maggioranza compatibile in Europa o farò l'opposizione

"Con la sinistra non ci posso stare in Ue. Con il centrodestra si trovano delle sinergie. Penso che anche in Ue vada costruita una maggioranza compatibile. Con le maggioranze arcobaleno, non riesci a fare niente". Lo dichiara la premier Giorgia Meloni a Skuola.net in un'intervista che sarà online oggi.

A chi le chiede se sia meglio stare all'opposizione nel caso di maggioranze 'arcobaleno', lei risponde: "sì". "O riesci a stare in una maggioranza compatibile, aggiunge - che può dare una visione all'Europa, oppure gli altri faranno la loro maggioranza. Io difenderò gli interessi nazionali senza farne parte al Parlamento europeo".



