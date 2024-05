Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 31 maggio, il decreto con il quale, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Lo si legge in una nota del Quirinale.

Nell'elenco ci sono, tra gli altri, Marina Elvira Berlusconi, la produttrice discografica Caterina Caselli e la stilista Chiara Boni.



