Marina Berlusconi: "Dedico il riconoscimento a mio padre"

"Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al capo dello Stato Sergio Mattarella e al Consiglio dell'Ordine al Merito del Lavoro per avermi onorata con questo prestigioso riconoscimento. Lo dedico a Silvio Berlusconi, mio padre, che è stato e sempre sarà 'Il Cavaliere'". Così Marina Berlusconi, presidente di Mondadori e di Fininvest, nominata Cavaliere del lavoro. "Voglio quindi condividere questo riconoscimento con ciascuna delle persone che lavorano in Mondadori, e, più in generale, con le persone di Mediaset e di tutto il gruppo Fininvest", aggiunge.

Parlando del padre, Silvio Berlusconi, Marina sottolinea che "ha creduto in me, mi ha sostenuto e mi ha dato la possibilità di fare il mestiere che ritengo il più bello del mondo, quello dell'editore. Da oltre vent'anni ho l'onore di presiedere un grande gruppo come Mondadori, vero e proprio patrimonio del nostro Paese, che ha fatto della libertà e del pluralismo la sua ragion d'essere". A proposito dei dipendenti delle aziende di famiglia, Marina Berlusconi afferma inoltre che "la mia nomina di oggi è allo stesso tempo un premio al loro impegno, alla loro energia, alla loro passione".

