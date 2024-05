Riunione con Nordio a Palazzo Chigi in mattinata prima del Cdm

Riunione sulla riforma della giustizia in mattinata a Palazzo Chigi prima del Consiglio dei ministri, convocato alle 13 e chiamato a dare il via libera al disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, secondo quanto si apprende, ha fatto un punto con il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, il viceministro Francesco Paolo Sisto, il sottosegretario Andrea Del Mastro e i presidenti delle commissioni Giustizia (Ciro Maschio della Camera, Giulia Bongiorno del Senato).

Si sarebbe lavorato fino a tarda notte, secondo quanto viene riferito, alle limature del testo che dovrebbe prevedere due Csm, a capo dei quali resterebbe il presidente della Repubblica, il sorteggio secco, e l'istituzione di un'Alta corte come organo disciplinare dei magistrati.

