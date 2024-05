Premierato: protesta in aula, le opposizioni si tolgono la giacca

I senatori dell'opposizione hanno inscenato nell'Aula di Palazzo Madama che sta esaminando il ddl per il premierato una protesta che ha portato alla sospensione della seduta. I parlamentari si sono tolti tutti la giacca, prevista invece dal regolamento del Senato.



Diversi senatori, a cominciare dal capogruppo di Avs Peppe De Cristofaro, hanno stigmatizzato non solo il contingentamento dei tempi deciso dal centrodestra, ma anche le poche sedute dedicate alla riforma rispetto a quelle effettuate nel 2014 per la riforma Renzi-Boschi.

Questa critica è stata ripetuta anche da Alessandro Alfieri, responsabile riforme del Pd: "Sono una persona mite - ha detto - vengo dalla carriera diplomatica, ma davanti a una maggioranza sorda, che non cerca un terreno comune di confronto sulle regole, un simbolo come la violazione di una regola che abbiamo rispettato tutti, possa essere utile. Un simbolo e non la vostra violenza verbale e fisica". A questo punto Alfieri si è sfilato la giacca imitato da tutti i senatori di opposizione che sono rimasti in camicia. La vicepresidente Mariolina Castellone ha sospeso la seduta.

