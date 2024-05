ll Papa ai giovani sacerdoti, 'basta col chiacchiericcio'

"Da una crisi non si esce mai da soli", alle difficoltà si deve rispondere "non col chiacchiericcio ma col dialogo". A due giorni di distanza dal caso sollevato dalle sue presunte dichiarazioni omofobe, papa Francesco torna a condannare il chiacchiericcio parlando a porte chiuse con quasi un centinaio di giovani sacerdoti della diocesi di Roma.



L'incontro fa parte di un percorso che il Papa sta affrontando per accompagnare il clero romano e all'uscita ha salutato cordialmente i tanti giornalisti che hanno piantonato l'uscita in attesa di una sua dichiarazione chiarificatrice sull'espressione colorita e gergale che avrebbe usato e rimbalzata sulle testate di tutto il mondo. Dichiarazione che non c'è stata anche se Francesco, uscito a bordo di un'auto targata SCV, ha ostentato serenità, concedendo un buon sorriso alle telecamere e limitandosi a dire che l'incontro è andato "bene, molto bene".



"Non ci sono stati riferimenti" al caso che ha creato tanto scalpore, ha riferito al termine dell'incontro il vicegerente della diocesi romana, monsignor Baldo Reina, che sta coordinando le iniziative. Piuttosto, il Papa ha risposto a domande sulle "crisi" che i giovani sacerdoti possono incontrare e anche sui "pericoli" che costellano la loro esperienza sacerdotale. "E' stato un incontro molto cordiale - ha aggiunto - i temi affrontati sono quelli legati alla vita pastorale e non è semplice per un giovane sacerdote, un ragazzo che ha 20-25 anni e si trova magari nelle periferie con le loro criticità e il loro carico di problemi soprattutto in relazione alle tante povertà". Il Papa, ha detto ancora, "li ha consigliati, come un nonno, ha detto loro di non scoraggiarsi, al sacerdote non è chiesto di risolvere tutti i problemi ma di annunciare il Vangelo".

Serenità ostentate a parte, la sensazione di nervosismo per quella che viene considerata una vera operazione ai danni del Pontefice argentino, era oggi palpabile sia in ambienti Cei, sia negli stessi ambienti vaticani. E la nuova condanna del Papa sul "chiacchiericcio" non sarebbe estranea anche a un tentativo di identificare la talpa o le talpe che hanno voluto far trapelare le parole così sconvenienti di Francesco all'ultima assemblea generale, riunione a porte chiuse nell'aula nuova del sinodo, in cui erano presenti più di 200 vescovi ma anche funzionari a vario titolo della Cei.

