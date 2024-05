De Luca: 'Meloni ha comunicato la sua vera identità'

"Ho visto che la Meloni ci ha tenuto a comunicare la sua nuova e vera identità e noi non possiamo che concordare ovviamente". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca replicando alle parole rivoltegli dalla premier in occasione della visita a Caivano ('Presidente De Luca, sono quella stronza della Meloni. Come sta?'.

"Ieri - ha detto De Luca rispondendo a margine di un convegno all'ospedale Cardarelli di Napoli - non ho sentito le cose dette dalla premier, ho sentito solo quando si è avvicinata a me per dire 'presidente come sta?' e infatti ho risposto 'sto bene in salute e benvenuta qui'. Ho appreso nel pomeriggio dai social della performance che era cominciata qualche un metro prima ma non avevo sentito sinceramente. Ho appreso dai social della raffinata eleganza con cui si era avvicinata al presidente della Regione che era lì per accoglierla e darle il benvenuto".

