Conte, 'Con Giorgia cambia l'Europa...in peggio'

"Ci avete detto che sarebbe stato un governo politico che avrebbe cambiato le cose in Europa", a differenza dei governi tecnici, "avete votato il governo Monti ma almeno quelli piangevano mentre tagliavano le pensioni" qui si fa tutto "con le mossette, questo è un disastro!". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera nell'ambito della discussione sulle mozioni sul Patto Ue.

"Ora conosceremo Giorgia 'mani di forbice' - ha detto ancora Conte - dovete tagliare 13 miliardi l'anno, dove li prendete? Dalla sanità, dall'istruzione? Meloni dice in tv che ha messo più soldi di tutti sulla sanità ma tre miliardi in più non dicono nulla, si chiama definanziamento. Tutti i governi hanno messo miliardi in più, voi molto meno degli altri".

"Questo è il Paese vero - ha concluso - non di Telemeloni. Avete messo i cartelli 'Con Giorgia l'Italia cambia l'Europa...

aggiungerei 'Cambia l'Europa in peggio: fate questa aggiunta.

Per realizzare le rivoluzioni occorrono persone che abbiano davvero a cuore il destino della propria nazione e si battano nei consessi internazionali con la schiena dritta. Quelli sono i veri patrioti, vergognatevi".



