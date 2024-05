Alla Camera question time con sei ministri, anche Crosetto e Piantedosi

Oggi alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, risponde a una interrogazione sugli interventi di restauro del Duomo di Salerno e dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni (D'Alessio - AZ-PER-RE).

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponde a una interrogazione sulla tipologia di forniture militari inviate all'Ucraina, anche al fine di garantire la massima trasparenza e il pieno coinvolgimento del Parlamento in relazione alle autorizzazioni di invio di armamenti (Silvestri - M5S).

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni sulla riduzione delle risorse finanziarie destinate agli enti locali in relazione ai contributi assegnati dal Pnrr (Braga - PD-IDP); sulle iniziative volte all'introduzione di codici identificativi degli agenti impegnati in operazioni di ordine pubblico (Zaratti - AVS).

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, risponde a una interrogazione sulle iniziative a favore della popolazione dei Campi Flegrei, con particolare riferimento al potenziamento delle politiche abitative, alla previsione di una moratoria sui mutui e all'attuazione del piano intermodale sulle vie di fuga (Gadda - IV-C-RE).

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulle misure per tutelare le aziende e i lavoratori del comparto della cosiddetta cannabis leggera (Magi - Misto-+Europa); sui tempi di adozione delle disposizioni applicative del Piano «Transizione 5.0» (Casasco - FI-PPE); sulla cosiddetta liberalizzazione dei dehors a favore delle attività di ristorazione (Lupi - NM(N-C-U-I)-M); sulle iniziative per sostenere la crescita e la competitività delle imprese nel settore spaziale, con particolare riferimento al disegno di legge in materia collegato alla manovra di bilancio (Foti - FDI).

La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a favorire il confronto e il contraddittorio in ambito universitario e ad evitare che in tale contesto sia data risonanza a ideologie di carattere antisemita (Giaccone - Lega).

