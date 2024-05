Dopo le elezioni europe, a prescindere dai risultati, "non ci sarà nessuno scossone per il governo". Lo ha assicurato il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani durante un evento a Milano. "E non chiederemo nulla - ha aggiunto - anche se andremo benissimo come Forza Italia".



