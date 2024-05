Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è entrato in Piazza della Loggia a Brescia per deporre la corona di fiori davanti alla stele che ricorda i caduti della strage del 28 maggio 1974. La piazza gremita ha accolto con un lungo applauso il capo dello Stato fino a quando ha lasciato Piazza Loggia per raggiungere il teatro Grande, dove pronuncerà il discorso per il 50/o anniversario della strage.

LA DIRETTA

Riproduzione riservata © Copyright ANSA