Esame Autonomia in Aula Camera riprende l'11 giugno

L'esame del ddl sull'Autonomia differenziata riprenderà in Aula alla Camera alle 14 dell'11 giugno, dopo la pausa per le elezioni europee. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il provvedimento era all'ultimo punto del calendario di questa settimana.

"Dopo tutte le forzature fatte si è dimostrato che non ce n'era bisogno", ha commentato la capogruppo Dem Chiara Braga.

Nel pomeriggio di oggi verrà discussa in Aula la proposta di legge sul conflitto di interessi. Viene poi confermata dalla capigruppo la pausa dei lavori dal 3 al 7 giugno. Giovedì 20 giugno non ci saranno lavori per i ballottaggi.

