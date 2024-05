La Camera ha approvato in prima lettura la proposta di legge delega al governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Il testo è passato con 133 favorevoli, 84 contrari e 12 astenuti.



