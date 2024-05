Il Papa ricorda il Rettore della Cattolica Franco Anelli ed esprime "vicinanza alla mamma, ai congiunti come pure all'intera famiglia dell'ateneo".

Papa Francesco in particolare sottolinea, in un telegramma alla Cattolica a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, l'impegno del professor Anelli "per la promozione dei valori cristiani in ambito universitario, favorendo il dialogo con le nuove generazioni".

