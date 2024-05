Conte, Netanyahu non può sottrarsi al diritto internazionale

"Non entro nel merito delle decisioni e delle richieste di una corte internazionale", quelle della "corte penale internazionale" e del "procuratore, che ha chiesto il mandato di arresto per gli esponenti di Hamas e Netanyahu".

Ma "dico: come ieri abbiamo applaudito alla richiesta di un mandato di cattura per Putin, oggi prendiamo atto della richiesta per esponenti di Hamas e certo anche Netanyahu, un premier eletto democraticamente, non può sottrarsi alle regole del diritto internazionale, alle regole sui crimini di guerra".

Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in un punto stampa a Forlì.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA