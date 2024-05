Sono una trentina circa e tutti di opposizione - secondo quanto si apprende da fonti parlamentari - gli emendamenti depositati in commissione Finanze al decreto Superbonus allo scadere del termine per le proposte di modifica. Il provvedimento è in calendario in Aula mercoledì ed è probabile che il governo ponga la questione di fiducia. Il testo scade il 28 maggio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA