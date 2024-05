Roberto Salis: 'Non sappiamo ancora la data dei domiciliari'

"Non è possibile che le istituzioni si muovano solo su pressione dell'opinione pubblica. Un vero patriota la cosa più importante che deve fare è difendere i cittadini perché altrimenti è un traditore della patria". Lo ha detto Roberto Salis, padre di Ilaria, durante una conferenza stampa di Avs (Alleanza Verdi e Sinistra) in Campidoglio.

"Sono un pochino alterato per l'incapacità da parte delle istituzioni con cui interagisco perché noto una clamorosa confusione tra la funzione del mezzo e quella del fine. I nostri governanti dovrebbero capire che è molto importante assicurarsi che il fine sia raggiunto" ha continuato Salis. "Abbiamo visto un lungo elenco di dichiarazioni su azioni portare avanti dall'ambasciata italiana. Richieste che venivano regolarmente cestinate - ha aggiunto -. Non è importante fare la lista delle cose chieste ma quelle piccole volte che hai ottenuto qualcosa. Tutto è iniziato a cambiare quando le telecamere del Tg3 hanno ripreso Ilaria in Aula. L'ambasciata l'aveva vista già altre volte con le catene in aula e non era successo nulla".

Su quando i domiciliari saranno concessi alla figlia, a margine, Salis ha specificato: "Non sappiamo ancora la data oggi poi è festa nazionale in Ungheria, ma credo che in settimana dovrebbe andare ai domiciliari". "Almeno lo spero perché vorrei avere il piacere di abbracciarla - ha aggiunto -. L'ho sentita questa mattina è contenta, bella carica".

"Mia figlia ringrazia l'ambasciata perché c'è una persona che si sta facendo in quattro per aiutarla nel day by day. Poi c'è un lavoro che andrebbe fatto a livello più alto che dovrebbe essere l'interazione con i genitori". ha spiegato, interpellato sulle parole del vicepremier Tajani che lo ha accusato di fare "campagna elettorale contro il governo". "A Ilaria è stato proposto per votare di iscriversi all'Aire in Ungheria - ha aggiunto -. Vuol dire perdere la possibilità di chiedere i domiciliari in Italia. Mi sembra folle che qualcuno proponga una soluzione di questo tipo".

Tajani: 'Il padre di Ilaria Salis fa campagna elettorale contro il governo'

Questa mattina, in diretta a Radio Uno, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha infatti dichiarato: "Le opinioni sono legittime" ma "essendo (candidata) in un partito di opposizione è ovvio che soprattutto il padre" di Ilaria Salis "faccia campagna elettorale contro il governo, perché lei ha ringraziato la nostra ambasciata che ha seguito passo passo la vicenda. Bisogna dire la verità altrimenti si dicono menzogne, io dico la verità, ci sono date giorni e ore e tutto quello che ha fatto l'ambasciata e consolato per Salis è documentato. Abbiamo fatto per lei quello che facciamo per tutti gli italiani nel mondo".

"Noi abbiamo seguito tutti gli italiani" all'estero "e i risultati che abbiamo ottenuto sono sempre stati molto positivi. Abbiamo riportato a casa Alessia Piperno, un'intera famiglia che era in mano ai terroristi in Mali e Chico Forti. Ilaria Salis ha avuto gli arresti domiciliari ed essendoci stata una politicizzazione è chiaro che per il governo era più difficile ottenere i risultati positivi, ma li abbiamo ottenuti lo stesso", ha aggiunto il ministro. "Se Ilaria Salis ha commesso dei reati deve essere condannata ma se risulta che non abbia commesso dei reati mi auguro che sia assolta", ha poi sottolineato.

