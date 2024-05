Mattarella a Dublino, focus su Iran e Stato palestinese

Ucraina, conflitto israelo-palestinese e focus sull'Iran. I colloqui politici che Sergio Mattarella ha avuto nella visita di due giorni in Irlanda con il presidente Michael D. Higgins si sono concentrati sulle principali aree di crisi del pianeta. Ma un'attenzione speciale è stata posta, da parte irlandese, sulla necessità di progettare sin da oggi una soluzione politica che possa raffreddare le tensioni in Medio Oriente.

"La gravissima aggressione russa all'Ucraina, il disumano attacco dei terroristi di Hamas e la spirale di violenza, con azioni e reazioni che ha innescato, con le drammatiche conseguenze per il popolo palestinese, ci spingono a rafforzare il nostro impegno per un ruolo sempre più incisivo dell'Unione Europea, attore di pace sin dalla sua nascita", ha detto il presidente Mattarella sintetizzando la posizione italiana al suo omologo irlandese.

Il governo di Dublino spinge molto su una presa di posizione forte a favore dei palestinesi che possa presto alzare il livello negoziale nei confronti di Israele: da tempo l'Irlanda ha fatto sapere di essere pronta, insieme a Spagna, Malta e Slovenia, a riconoscere lo stato di Palestina come "unico modo per raggiungere la pace e la sicurezza" in Medio Oriente. Anzi, indiscrezioni non confermate, indicavano il 21 maggio, cioè domani, come data per il clamoroso annuncio. Probabilmente Mattarella non si è sbilanciato su un tema così delicato di politica estera e di competenza dell'esecutivo ma il presidente in diverse occasioni formali, come alle Nazioni Unite, si è sempre detto convinto che si debba guardare al futuro e che l'unica soluzione rimane quella propria dell'Unione europea dei "due popoli e due Stati".

Come se non bastasse, la visita del capo dello Stato in Irlanda è stata accompagnata dal susseguirsi di notizie e smentite sulla morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi e dal timore che non si trattasse di una disgrazia. Comprensibile quindi l'estrema prudenza con la quale il Quirinale ha costruito il doverso messaggio a Teheran: "Esprimo il mio cordoglio per la morte del Presidente Ebrahim Raisi, del Ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian e di tutte le vittime della sciagura aerea che si è consumata nella giornata di ieri". Non una parola di più, non una di meno. In questa situazione delicatissima si riunisce martedì al Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa (CSD). Una riunione convocata prima della tragedia iraniana ma che certamente affronterà in dettaglio con governo e Servizi le scarne informazioni che escono dall'Iran e i rischi che permangono dall'assedio di Gaza e dalla debolezza militare dell'Ucraina di queste settimane. Tra Mattarella ed Higgins esiste stima reciproca e consuetudine di rapporti ed oggi si è manifestata in una piccola cerimonia alle porte di Dublino dove è stato inaugurato "Parco Italia" sorto in quella che è stata la residenza degli ambasciatori italiani ed ora venduta al South Dublin County Council. Uno splendido parco dove una eccezionale giornata di sole ha accompagnato il passaggio di consegne. La Lucan House, dimora in stile palladiano di fine '700, è stata la residenza degli Ambasciatori d'Italia in Irlanda per decenni fino a quando il governo italiano ha deciso di cederla alla Contea di Sud Dublino per trasferirsi in centro città. Da ricordare il fatto che su iniziativa dell'Ambasciatore Corrias e della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, il parco Italia ora ospita l'esposizione permanente "Grazing in Lucan" composta da otto bufale di bronzo e un cavallo bianco in ferro dell'artista italiano Davide Rivalta.







