Riforma Giustizia, non sarà toccato obbligo azione penale

Sarà presentata il 20 o il 29 maggio in Consiglio dei ministri la riforma della Giustizia che prevede la separazione delle carriere per i magistrati. Nei prossimi giorni è prevista anche la presentazione di un 'decreto Giustizia' nel quale dovrebbero esserci provvedimenti riguardanti assunzioni e previdenza dei magistrati. Se il decreto sarà portato in Cdm il 20 maggio, non si esclude che la separazione delle carriere venga affrontata nella riunione del 29. È quanto si apprende da fonti informate che stanno lavorando alla riforma.

La riforma della giustizia che sarà esaminata dal Consiglio dei ministri entro la fine di maggio non prevederà modifiche all'articolo 112 della Costituzione, ovvero quello che prevede l'obbligatorietà dell'azione penale. Lo si apprende da fonti qualificate che stanno lavorando al dossier secondo le quali restano invece le ipotesi collegate all'istituzione di un'Alta Corte per le valutazioni disciplinari dei magistrati e quella che a presiedere i due Csm - uno per i magistrati requirenti, l'altro per i giudicanti - sarebbe in entrambi i casi il presidente della Repubblica.

