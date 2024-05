Sondaggi: Youtrend, cala il centrodestra, Pd più vicino a Fdi

Se si votasse oggi Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito con il 26,8% dei voti, poco più di sei punti in più del Partito Democratico (20,7%), secondo l'ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24. La forbice fra i due partiti si è ristretta rispetto alla scorsa settimana, dato il calo del partito di Giorgia Meloni (-0,5%) e la leggera crescita del Pd (+0,2%).

Cala anche Forza Italia (8,0%, -0,3%), superata dalla Lega, mentre a cavallo della soglia di sbarramento si registra una leggera crescita di Azione che permetterebbe oggi al partito di Calenda di raggiungere la soglia di sbarramento (4,0%).



Ecco le intenzioni di voto e la variazione rispetto a 7 giorni fa: Fratelli d'Italia 26,8% (-0,5%), Partito Democratico 20,7% (+0,2%); Movimento 5 Stelle 16,1% (+0,1%); Forza Italia - Noi Moderati 8,0% (-0,3%); Lega 8,3% (+0,0%); Stati Uniti d'Europa 4,7% (+0,2%); Alleanza Verdi-Sinistra 4,4% (+0,0%); Azione 4,0% (+0,2%); Pace Terra Dignità 1,8% (-0,1%); Libertà 1,0% ( -0,5%); un altro partito 4,2% (+0,7%); astenuti + indecisi 39,7% (+0,2%)

Simulazione Youtrend sul numero degli eletti

Percentuali che, in termini di eurodeputati eletti, si tradurrebbe così: Fdi eleggerebbe fra i 19 e i 26 eurodeputati su 76 totali, con 21 che sarebbe l'esito al momento più probabile. Rischia un leggero calo il PD, che passerebbe da 19 a un numero compreso fra 15 e 20, mentre resta stabile il M5S, fra 11 e 16 (erano 14 nel 2019). Crolla la Lega, che nel 2019 aveva mandato in Europa 29 eurodeputati e che ora è stimata fra i 5 e i 9 eletti, risultato simile a Forza Italia (4-9).

La grande incertezza - osserva Youtrend - è data anche dalla presenza di tre formazioni vicine alla soglia di sbarramento, Stati Uniti d'Europa, Avs e Azione. Se la lista di Renzi e Bonino superasse la soglia di sbarramento potrebbe sperare in un massimo di 6 eletti, mentre le altre due formazioni potrebbero arrivare a 5 per uno, me per tutte e tre c'è lo spauracchio di un risultato sotto il 4% che porterebbe a zero il numero degli eletti.

Notevole il calo della Lega soprattutto al Nord, con il partito di Salvini che potrebbe raggiungere massimo 3 eletti nel Nord Est e 4 nel Nord Ovest: nel 2019 furono 16 gli eletti nelle circoscrizioni settentrionali. Fratelli d'Italia supera tutti per numero di elettori nel Nord, mentre è testa a testa con il Pd nella circoscrizione Centro. Sud invece vede il Movimento 5 Stelle come lista con più eletti. Liste ed eletti (fra parentesi l'esito più probabile, oggi): Fratelli d'Italia 19-26 (21), Pd 15-20 (17), Movimento 5 Stelle 11-16 (14), Lega 5-9 (6), Forza Italia 4-9 (6), Stati Uniti d'Europa 0-6 (4), Alleanza Verdi Sinistra 0-5 (4), Azione 0-5 (3), SVP 0-1 (1).

Nota metodologica: Sondaggio per le percentuali di voto svolto con metodologia CAWI tra il 9 e il 10 Maggio 2024 su un campione di 800 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagate per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d'errore è del +/- 3,5%, con un intervallo di confidenza del 95% La Nota metodologica per la simulazione dei seggi assegnati si basa su 100.000 simulazioni a partire dal Sondaggio YouTrend per Sky TG24 pubblicato oggi, 13 maggio. Il risultato locale per circoscrizione di ciascuna lista è calcolato con un coefficiente basato per il 50% sulla distribuzione territoriale delle intenzioni di voto (Sondaggio YouTrend per Sky TG 24 e banca dati Youtrend) e per il 50% dalla distribuzione territoriale dei risultati alle elezioni Politiche 2022. La stima dei seggi per ciascuna lista copre il 95% degli scenari più probabili.



