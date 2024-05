Meloni: 'Difesa Ue all'altezza per diventare un gigante geopolitico'

Meloni, difesa Ue all'altezza per diventare gigante geopolitico

"Nell'attuale contesto internazionale la necessità per l'Europa di diventare finalmente un gigante geopolitico va di pari passo con un'industria europea della difesa che sia in grado soddisfare le necessità, le esigenze di un sistema internazionale così complesso. Su questo anche c'è piena concordanza tra me e il primo ministro Fiala, tra l'altro la Repubblica Ceca sta portando avanti iniziative che sono sicuramente molto importanti su questo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte al termine dell'incontro con il primo ministro della Repubblica Ceca Petr Fiala.

Con la Repubblica Ceca c'è "una amicizia molto solida, siamo molto sodisfatti dello stato delle relazioni che sono eccellenti, anche nel dialogo politico nell'ambito del consiglio europeo", ha detto Meloni, sottolineando che l'interscambio è arrivato a "17 miliardi di euro nel 2023" e ci sono "oltre 3mila imprese italiane a testimoniare i solidi legami"

Con Fiala "abbiamo parlato dell'avvio della prossima legislatura europea, dei temi, ci sono molti punti di contatto: abbiamo concordato sulla necessità che la Ue si concentri su alcune priorità strategiche e concrete, il rafforzamento della competitività e la sicurezza economica" ha affermato, evidenziando che "una politica industriale coerente va accompagnata da un sostegno finanziario concreto dobbiamo investire sul nostro futuro e farlo insieme".

