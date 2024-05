"Di Aldo Moro, grande europeista e padre dell'elezione diretta del Parlamento europeo, si può dire che venne ucciso anche per questa ragione. La nuova sovranità europea era l'altra faccia della medaglia della pace e della mediazione". Lo scrive in un post su X Pierluigi Castagnetti in occasione del 46.mo anniversario dell'assassinio di Moro e della Festa dell'Europa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA