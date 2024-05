De Alessandri confermato amministratore delegato dell'ANSA

Il nuovo Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ANSA, nominato dall'Assemblea dei Soci del 24 aprile e presieduto da Giulio Anselmi, si è riunito oggi a Roma e ha confermato Stefano De Alessandri nel ruolo di amministratore delegato dell'Agenzia.



Il Consiglio ha inoltre nominato il nuovo Comitato Esecutivo - in rappresentanza delle diverse realtà editoriali che compongono la compagine societaria dell'Agenzia - che sarà composto da Giulio Anselmi, Stefano De Alessandri, Alessandro Belloli, Daniela Bramati, Pierpaolo Camadini, Corrado Corradi, Giuseppe Ferrauto, Andrea Riffeser Monti e Alvise Zanardi.

De Alessandri è amministratore delegato dell'ANSA dal 2018.



Dopo una laurea in Bocconi e l'avvio in Publitalia, ha svolto il suo percorso professionale all'interno di importanti gruppi editoriali, quali RCS Media Group, Condé Nast, Gruner+Jahr, Hachette Rusconi e Mondadori, ricoprendo posizioni di vertice.

Successivamente partner e board member Med Region all'interno di EY (Ernst & Young), è stato per 10 anni ai vertici delle associazioni industriali editoriali come vicepresidente di Fieg, Audipress, Ads e Fipp.

Attualmente ricopre in Fieg gli incarichi di presidente della categoria Editori delle Agenzie di stampa, di componente del Comitato di direzione e di presidente della commissione relazioni sindacali; in ambito internazionale è componente del consiglio di amministrazione della European Alliance of News Agencies (Eana) e dell'Alliance of Mediterranean News Agencies (Aman), dove ricopre anche la posizione di vicepresidente.

