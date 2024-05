Corruzione: Schlein, sarebbe doveroso per Toti dimettersi

Toti si deve dimettere? "Secondo me sì. Se confermate, le accuse disegnano un quadro di gravità inaudita. Un sistema corruttivo e un rapporto con la criminalità organizzata che arriva ai vertici di governo della Regione.



Sono una garantista ma quando le accuse sono così gravi c'è l'opportunità politica di fare un passo indietro, per rispetto delle istituzioni". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a E' sempre Cartabianca, su Rete 4. "Sarebbe doveroso dimettersi", ha aggiunto.



"Spero che" il confronto tv con Giorgia Meloni "ci sarà, dove e quando lo decidiamo". Dove? "C'è una discussione in corso", ha aggiunto Schlein.

