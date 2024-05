Botta e risposta Gruber-Mentana

"Dall'uno al nove per cento in mezz'ora. Questa è la curva degli ascolti - del tutto simile a quelle dei giorni precedenti - del TgLa7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento. A quel Tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente". Lo scrive su Facebook il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, rispondendo a Lilli Gruber che ieri aveva aperto Otto e mezzo lamentandosi del ritardo con cui aveva ricevuto la linea dal tg.

"Benvenuti alle 20.46 e non alle otto e mezza - aveva detto la conduttrice -. E neanche a Otto e mezzo. L'incontinenza è una brutta cosa". "Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze - scrive oggi Mentana -. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi".

