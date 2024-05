Meloni ad Ascoli per il raduno nazionale dei Bersaglieri

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ad Ascoli Piceno per il raduno nazionale dei Bersaglieri. Accolta dal sindaco Marco Fioravanti a piazza del Popolo la premier si è fermata con le persone che l'hanno salutata con "ciao Giorgia", stringendo le mani e facendosi selfie con loro, prima di fare un passaggio allo storico caffè Meletti.

La presidente del Consiglio ha poi salutato la piazza dalla terrazza del Caffè Meletti. Dopo la consegna del cappello piumato a Meloni e al sindaco Marco Fioravanti, e la sfilata della fanfare, la presidente attraverserà il comune - blindato - fino ad arrivare in piazza Arringo dove, davanti a Palazzo Arengo e al duomo, è stata allestita la tribuna d'onore per la cerimonia del "Passaggio della Stecca". Nel tragitto saluti e incitamenti alla presidente con "in bocca al lupo" e "grande Giorgia". Meloni risponde mandando baci.

Video Raduno nazionale dei bersaglieri ad Ascoli, la sfilata in piazza del Popolo

Mattarella, da loro un prezioso contributo per la pace

"In occasione del 71° raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri desidero formulare a tutti i partecipanti il più cordiale saluto, mentre rivolgo un deferente omaggio al labaro dell'Associazione, che riassume il valore, le tradizioni e la memoria dei tanti caduti della specialità. Dalla battaglia del Ponte di Goito della Prima Guerra di Indipendenza agli odierni teatri di operazione i fanti piumati sono sempre stati modello di fedeltà alle istituzioni e si confermano, oggi, elemento cardine dello strumento militare".

Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, Generale di Brigata, Ottavio Renzi.

"Esempio di professionalità delle nostre Forze Armate - aggiunge il capo dello Stato -, con spirito di dedizione e senso del dovere, i bersaglieri operano costantemente sul territorio nazionale e all'estero garantendo un prezioso contributo alla sicurezza della Repubblica e al mantenimento della pace internazionale. A tutti i membri dell'Associazione rivolgo un apprezzamento particolare per l'attenta opera di raccordo tra le generazioni in servizio e in congedo, a custodia dei valori e delle gloriose tradizioni bersaglieresche. A tutti gli intervenuti giunga l'augurio più intenso per la piena riuscita dell'evento", conclude.

Acquaroli, grazie ai bersaglieri per le emozioni che ci avete dato

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha ringraziato l'associazione nazionale Bersaglieri "che ha portato ad Ascoli Piceno il 71/o Raduno Nazionale Bersaglieri in questi tre giorni, nell'anno in cui festeggiano i 100 anni dalla fondazione". Parlando durante a cerimonia conclusiva del raduno, davanti al sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il governatore ha ricordato che si tratta della terza presenza dei fanti piumati nella città: "nel 1991, nel 2004 e nel 2024, un record". "Vi ringrazio anche - ha aggiunto - per le emozioni che avete regalato alla nostra comunità". Un ringraziamento finale è andato anche "al sindaco di Ascoli Piceno e all'amministrazione comunale" che hanno organizzato l'evento.

