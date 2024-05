Lollobrigida: 'Ok a solare ma senza consumo di suolo'

Il ministero dell'Ambiente e quello dell'Agricoltura sono al lavoro in queste ore per trovare una soluzione condivisa sull'agrivoltaico, dopo il divieto all'installazione di pannelli fotovoltaici sui terreni coltivati inserito nella bozza del decreto atteso lunedì in consiglio dei ministri. Riunioni tecniche sono in corso questa mattina e, a quanto si apprende, sarebbero state precedute da una telefonata tra i due ministri Francesco Lollobrigida e Gilberto Pichetto Fratin.

"Io e Pichetto non solo siamo colleghi, siamo amici e ci sentiamo costantemente - ha detto da Torino il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida -. È uscito che ci siano divergenze tra me e lui, ma non c'è alcun tipo di fondamento. Noi non vietiamo la produzione di energia solare, il ministero ha finanziato solo quest'anno 13.500 aziende e arriveremo a 26mila per mettere i pannelli solari su aree come tetti delle stalle e delle industrie ma senza macchie nere a terra".

