Corteo anti-Vannacci a Napoli, scontri con la polizia

Scontri con le forze dell'ordine in assetto antisommossa si sono verificati a Napoli durante un corteo di una trentina di giovani che protestano per la presenza a Napoli di Roberto Vannacci, il generale candidato alle europee con la Lega, e impegnato nella presentazione del suo libro 'Il mondo al contrario', in un teatro sul lungomare.

I manifestanti, che intendevano dirigersi verso il luogo della presentazione, mostravano uno striscione con la frase 'Vannacci Napoli non ti vuole, fattene una ragione'. Uno di loro reggeva una bandiera palestinese, altri mostravano foto del generale con gli occhi coperti dallo slogan 'cacciamolo'.

I manifestanti, hanno provato a superare le transenne e il cordone di polizia a protezione dell'area dove Vannacci stava presentando il suo libro, poi hanno lanciato palloncini pieni d'acqua e poi colpito gli scudi degli agenti con aste di bandiera. La polizia ha quindi risposto con l'utilizzo dei manganelli, ma non sembrano esserci feriti. I due schieramenti al momento si fronteggiano in via Nazario Sauro.

