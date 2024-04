Stati Uniti d'Europa sarà a Milano con la Brigata Ebraica

Il 25 aprile Stati Uniti d'Europa, la lista che unisce Italia Viva e +Europa, parteciperà alla manifestazione nazionale per il 25 aprile e sfilerà "insieme alla Brigata Ebraica, alla Fiap-Federazione Italiana Associazioni Partigiane, alle associazioni Ebraiche, alle comunità ucraina, iraniana, russa, georgiana, lituana, bielorussa e a molte altre associazioni dell'area Liberal-Democratica" lo hanno annunciato insieme il presidente di Italia Viva Milano Sergio Scalpelli ed il Portavoce di +Europa Milano Paolo Costanzo.

"I valori della Resistenza - hanno sottolineato - non si possono riassumere in uno slogan come quello voluto da ANPI: cessate il fuoco ovunque. Stati Uniti d'Europa sostiene i valori della Resistenza che si riassumono nella difesa della democrazia, dello stato di diritto e nella lotta ad ogni forma di dittatura. La liberazione dell'Italia è avvenuta grazie al contributo di tutte le forze della Resistenza, di tutti gli orientamenti politici e religiosi. La Campagna d' Italia nella Seconda Guerra mondiale vide in campo corpi di spedizione militare di ben 11 paesi. Il contributo della Brigata Ebraica inquadrata nelle forze armate Inglesi fu importantissimo". E "oggi - hanno aggiunto - dobbiamo difendere la pace e proprio per questo Il 7 ottobre e la barbara aggressione di Hamas non possono essere dimenticati, nel nome di un indistinto pacifismo. Gli ostaggi devono essere liberati e le salme devono essere restituite. Israele ha il diritto di esistere e il dovere di difendersi".

