Schlein: 'Non c'è riscatto dell'Italia senza il riscatto del Sud'

"Non c'è riscatto per l'Italia senza il riscatto della Basilicata e senza il riscatto del Sud". Così, parlando con i giornalisti all'esterno dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella prima tappa della sua giornata elettorale in vista delle Regionali del 21 e 22 aprile. "La destra - ha proseguito - finge di non capirlo, noi insisteremo. La Fondazione Gimbe ha detto che l'autonomia differenziata di Calderoli e di Meloni sarebbe il colpo letale per la sanità pubblica. Vorrebbe dire sancire il principio per cui ci sono pazienti di serie A e pazienti di serie B. E per la destra, di cui fa parte anche Bardi" (presidente uscente, ricandidato dal centrodestra più Azione e Italia Viva) "evidentemente i lucani sono pazienti di serie B. Per noi sono pazienti di serie A".

"Gentile Schlein, chi pensa che la Basilicata sia una regione di serie B, snobbandola pubblicamente, è accanto a lei - ha scritto su X Vito Bardi (Forza Italia), governatore uscente e ricandidato dal centrodestra più Azione e Itaia Viva -. Può chiedere ai suoi compagni di viaggio (citofonare chi da Potenza si è fatto eleggere a Napoli). Per me la Basilicata è la Champions League".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA