Michel: "Con Meloni abbiamo discusso di migranti, lavoro da fare insieme"

"Con Meloni è stato davvero un ottimo incontro, abbiamo discusso del prossimo Consiglio europeo in programma a Bruxelles la prossima settimana. La competitività è una questione centrale in agenda, l'unione del mercato dei capitali, gli investimenti per affrontare il cambiamento climatico e l'innovazione digitale e anche per creare opportunità per il rilancio economico". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel dopo l'incontro a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Nel colloquio "naturalmente abbiamo discusso di questioni internazionali. Noi supportiamo ogni sforzo per affrontare la questione migratoria, il Parlamento europeo ha votato poche ore fa il Patto per l'asilo, un fatto positivo perché rafforziamo gli strumenti che abbiamo a disposizione per gestire la situazione. Insieme all'Italia stiamo lavorando con i paesi terzi di origine e transito. Non siamo soli, dobbiamo coinvolgere il resto del mondo. Dobbiamo coinvolgere la Tunisia, l'Egitto, il Libano e altri Paesi sull'altra sponda del Mediterraneo. E' quello che facciamo insieme, i Paesi membri insieme, con la premier Meloni".

Le europee sono "un momento democratico importante, tutti gli elettori faranno una loro scelta, poi in base ai risultati potremo andare a cercare quello che sarà l'orientamento del consiglio europeo e dovremo concordare su un'agenda per gli sviluppi futuri e per proporre un team in tal senso". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, parlando con i giornalisti davanti a Palazzo Chigi, dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni. E rispondendo ad una domanda sull'ipotesi di una candidatura di Mario Draghi per la prossima Commissione.

