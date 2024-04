Camera: oggi question time con Urso, Sangiuliano e Ciriani

Si svolge oggi, mercoledì 10 aprile, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a una interrogazione sulle iniziative per la riforma del settore della distribuzione dei carburanti, al fine di contenere l'aumento dei prezzi anche attraverso il taglio delle accise (Gadda - IV-C-RE).

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, risponde a interrogazioni sulle iniziative per la messa in sicurezza sismica dei luoghi di culto appartenenti alle diocesi romagnole (Tassinari - FI-PPE); sulle iniziative volte a dare stabilità ai meccanismi di incentivazione fiscale a sostegno del comparto cinematografico e audiovisivo (Grippo - AZ-PER-RE); sulle iniziative per promuovere la figura di Giovanni Gentile in occasione dell'80/mo anniversario della sua morte (Foti - FDI).

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a interrogazioni - rivolte al Ministro del Lavoro - sull'utilizzo appropriato da parte delle imprese della cosiddetta cassa straordinaria Covid e in ordine al recupero delle somme indebitamente percepite (Scotto - PD-IDP); sulle iniziative per assicurare la comunicazione dell'esito delle candidature relative alla seconda edizione del Fondo nuove competenze e per l'avvio della terza edizione del medesimo fondo (Lupi - NM(N-C-U-I)-M); sull'emanazione del bando relativo alla terza edizione del Fondo nuove competenze (Nisini - Lega); sulle iniziative in relazione allo stato di agitazione proclamato dai sindacati dei lavoratori dell'Enel (Pavanelli - M5S); sulle iniziative volte all'innalzamento del livello delle retribuzioni, al fine di recuperare il divario con gli altri Paesi europei (Mari - AVS).

