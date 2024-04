Via libera della Camera al ddl sul Terzo settore

Via libera dell'Aula della Camera al ddl sul Terzo settore con 155 si, 110 astenuti (tutte le opposizioni) e nessun contrario. Il testo passa all'esame del Senato. Il provvedimento prevede, tra l'altro, la possibilità di assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, oltre il tetto previsto, per le unioni di Comini e istituisce, per il 9 aprile la giornata nazionale dell'ascolto dei minori. Viene istituito un tavolo al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, affidati e in carico ai servizi sociali territoriali. Il tavolo dovrà riferire in Parlamento con una relazione annuale che verrà trasmessa alla commissione per l'Infanzia e l'adolescenza. Gli enti del terzo settore vengono esonerati dall'imposta ipotecaria e di successione e catastale e si dispensa l'esecutore testamentario dagli obblighi di apporre sigilli ai beni prima di fare l'inventario generale. Si interviene infine con semplificazioni per i bilanci anche attraverso la possibilità di assemblee online.



