Le opposizioni hanno preso la parola in Aula alla Camera in apertura di seduta per chiedere al presidente Lorenzo Fontana di rispondere alla lettera con la quale hanno chiesto di convocare una capigruppo per decidere tempi più congrui per l'esame del ddl sull'autonomia. Il testo è previsto in calendario in Aula per il 29 aprile.



