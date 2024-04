Meloni nomina Bruno Valensise direttore dell'Aisi, dal 19 aprile

Cambio al vertice dell'Aisi, occupato da 8 anni - un record - dal generale Mario Parente, più volte prorogato da governi di diverso orientamento. La scelta dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni è caduta su Bruno Valensise, che svolgeva il ruolo di vicedirettore del Dis. Gli toccherà un compito complesso, con la presidenza italiana del G7 ed i conflitti in corso, dall'Ucraina a Gaza, che hanno pesanti ricadute sulla sicurezza nazionale e sul rischio terrorismo.

C'è stata un'attenta valutazione da parte della premier, dell'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano e degli altri ministri coinvolti su come procedere riguardo alla prima casella del sistema d'intelligence che andava a scadenza. Parente ha rappresentato in questi anni un punto di riferimento solido per la sua esperienza ed il suo equilibrio. E sul tavolo si sarebbe affacciata anche l'ipotesi di un'ulteriore proroga del carabiniere (dal 2008 il direttore dell'Aisi proviene dall'Arma) per superare senza scossoni un anno particolarmente delicato, anche se la legge prevede un limite di mandato di 8 anni. Alla fine si è deciso per l'avvicendamento, come da calendario.

L'altro nome in lizza era quello di uno dei due vicedirettori dell'agenzia per la sicurezza interna, Giuseppe Del Deo, generale dell'Esercito, per anni a capo del reparto economico-finanziario. Il governo ha scelto Bruno Valensise (si insedierà il 19 aprile), figura sicuramente gradita al sottosegretario Mantovano, col quale condivide la formazione giuridica. La quadra sul nome giusto è stata trovata nella maggioranza - tra FdI, Lega e Fi - dove ognuno ha di solito il proprio cavallo in corsa. Nelle scorse settimane i confronti si sono susseguiti e c'è stato quindi il semaforo verde. Per incarichi così pesanti si tiene inoltre conto del parere del Colle. E Valensise in questi anni è stato insignito di ben tre onorificenze da parte del presidente della Repubblica: cavaliere nel 2009, ufficiale nel 2013 e commendatore nel 2017. Il nuovo direttore, 53 anni, romano, torna all'Aisi per sedersi sulla poltrona più importante, dopo aver iniziato la sua carriera proprio al Sisde vent'anni fa, prima che con la riforma del 2007 il servizio assumesse la denominazione corrente. E' passato successivamente al Dis, dove è stato prima direttore della Scuola di formazione dell'intelligence e poi, dal 2015 al 2019, direttore dell'Ufficio centrale per la segretezza. Nel 2019 è stato nominato vicedirettore. Ha un background giuridico, molto diverso, dunque, dal suo predecessore Parente che, prima di entrare nei servizi, da carabiniere si era distinto nelle operazioni contro la mafia ed il terrorismo. E' laureato in Giurisprudenza, in Scienze politiche e in Scienze economiche e sociali, nonché dottore di ricerca in Diritto costituzionale. Ha conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato. Una biografia che potrebbe preludere a cambiamenti nella gestione dell'Agenzia. Nei mesi scorsi, peraltro, era stato Mantovano a sottolineare la necessità di un restyling complessivo del comparto 007, che sconta sovrapposizioni e rigidità.





