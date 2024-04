Conte: 'Lite con Schlein? Non riduciamo la politica a slogan'

"Con Elly non ci siamo sentiti, ma non ne facciamo una questione personale, basta con la rappresentazione dei litigi tra leader. Qui si parla di principi, di valori, di politica. Li vogliamo perseguire o riduciamo tutto agli slogan?". Così il leader Cinquestelle Giuseppe Conte, a Fisciano per la presentazione del libro di Pasquale Tridico, rispondendo alla moderatrice che gli ha chiesto se avesse avuto contatti con la segreteria del Pd, Elly Schlein, nelle ultime ore.

Conte, tornando sulla frattura col Pd sulle primarie di Bari, ha ricostruito così la vicenda: "Per le primarie di Bari avevamo chiesto regole più severe per consentire la verifica di chi andava a votare, tra cui semplicemente una regola in piu' dettata dalle inchieste di questi giorni che suggeriscono un supplemento di rigore. Un'unica condizione - ha precisato l'ex premier - su cui poi si è litigato, visto che non siamo stati ascoltati in questo braccio di ferro su Bari. Avevamo chiesto almeno di consentirci la pre registrazione, anche qualche ora prima, come effetto dissuasivo di un contesto ambientale in cui tutti i giornali hanno scritto che ci sono 14 clan che hanno capacità espansiva tra parenti, famiglie e amici. Tutto qua, e chiudiamola qui".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA