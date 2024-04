Mattarella visita centro di formazione don Bosco ad Accra

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il centro di formazione salesiano di don Bosco a Ashaiman vicino alla capitale del Ghana Accra.

Accompagnato dalla figlia Laura e dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, il capo dello Stato ha osservato i laboratori e le zone di addestramento di un progetto che permette circa 250 entrate legali l'anno in Italia.

"Avevo a cuore visitare questo centro, per il modello che rappresenta e per la formula, che può costituire un modello anche per altre realtà. Ho visitato alcuni reparti potendo vedere concretamente l'attività che si svolge e la grande perizia che hanno questi ragazzi grazie alla formazione", ha detto il presidente della Repubblica visitando un centro don Bosco in Ghana, che forma personale locale in un progetto di immigrazione legale nell'ambito del decreto Cutro. "Ho visto che qui si respira lo spirito salesiano. Ringrazio anche la Confindustria del Nord est che ha trovato questo modello di grande efficacia, con i giovani che possono scegliere se venire a lavorare in Italia o tornare qui dopo la formazione.

È una formula felice ed è importante che il presidente di Confindustria Orsini abbia assunto questa formula nel suo programma nazionale perché venga ripetuta in altre zone. Tutto questo si inquadra nel contesto di collaborazione e amicizia tra Ghana e Italia", ha sottolineato il capo dello Stato. "Ieri - ha aggiunto Mattarella - con il presidente ghanese abbiamo registrato piena sintonia, questo è lo spirito della nostra collaborazione per crescere insieme in maniera efficace. Qui si respira lo spirito di questa collaborazione tra Ghana e Italia, con la consapevolezza che il futuro è comune ed è affidato ai giovani. Abbiamo quindi la responsabilità della loro formazione. Questa formula va in questa direzione ed è un modello esemplare che spero venga ripetuto in altre realtà.

