Tajani: "Nessuno ha letto il testo di Salvini, ma no ai condoni"

"Non conosco la proposta, ma devo dire che ce n'è un'altra di Forza Italia, già incardinata al Senato, sulla rigenerazione urbana che già prevede le cose di cui ha parlato Salvini". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a margine di un convegno sulla sanità parlando del piano casa annunciato dal leader della Lega.

A suo avviso, interpellato in merito, "non si può fare un condono ma si possono sanare alcune cose che non provocano alterazioni sostanziali agli edifici. Se la proposta della Lega va nella nostra direzione ben venga ma non conosco assolutamente il testo e credo che nessuno l'abbia mai visto. Lo valuteremo quando sarà presentato".

Video 'Salva casa', ecco cosa si potra' regolarizzare

Il ministro degli Esteri ha poi continuato: "Il presidente della commissione Fazzone e il relatore Russo, entrambi di FI, stanno lavorando per accelerare i tempi di approvazione del testo di Forza Italia sulla rigenerazione che prevede anche piccole azioni che garantiscono la sistemazione di piccoli errori o abusi, chiamiamoli come vogliamo ma certamente non si tratta di un condono per quanto ci riguarda".

