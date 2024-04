Premierato, il 23 aprile la Commissione conclude l'esame del ddl Casellati

Martedì 23 aprile la Commissione Affari costituzionali del Senato concluderà l'esame del ddl Casellati sul premierato con il voto del mandato al relatore. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza della Commissione, come ha riferito al termine il presidente Alberto Balboni.

La Commissione riprenderà l'esame del ddl Casellati martedì prossimo ed entro giovedì verrà votato l'articolo 4, quello che definisce i casi delle crisi di governo.

Il 16 aprile verranno svolte le audizioni di sei costituzionalisti, tre indicati dalla maggioranza e tre dalle opposizioni, che verteranno sulle modifiche già approvate dalla Commissione, e in particolare sugli emendamenti del governo. Le audizioni, ha spiegato Balboni, sono state fissate in vista dei lavori d'aula, visto che "anche in aula potranno essere presentati emendamenti".

Si procederà quindi all'esame degli emendamenti accantonati che riguardano il tema dello statuto delle opposizioni. Dopo il voto sull'articolo 5, che contiene solo le norme transitorie e finali, si arriverà a martedì 23 in cui si voterà il mandato al relatore.

