Confermata la presenza del Papa alla veglia pasquale

Dopo la rinuncia all'ultimo momento ieri sera a recarsi al Colosseo per il rito della Via Crucis, viene confermata oggi dalla Santa Sede la presenza del Pontefice alla Veglia pasquale in programma questa sera nella Basilica vaticana alle 19.30. A quanto apprende l'ANSA, la rinuncia in extremis di ieri sera sarebbe stata dovuta ad uno stato di affaticamento per le due ore della Celebrazione della Passione del Signore nella Basilica, e soprattutto alla volontà di non esporsi al freddo e all'umidità durante la Via Crucis al Colosseo. Domani, inoltre, il Papa è atteso alle 10.00 dalla messa della Domenica di Pasqua in Piazza San Pietro e alle 12.00 dal Messaggio pasquale e dalla Benedizione 'Urbi et Orbi' dalla Loggia centrale della Basilica vaticana.



