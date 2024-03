Il leader della Lega, Matteo Salvini, si candiderà alle Europee? "Io ho tantissimo da fare da ministro delle Infrastrutture. Quindi mi tengo ben stretto il lavoro per il quale gli italiani mi pagano".

Rispondendo alle domande dei giornalisti, a Matera, Salvini ha aggiunto: "Noi stiamo preparando come Lega liste molto forti, con candidati anche senza tessera della Lega in tasca, ma che con noi condivideranno l'idea di voler cambiare completamente l'Europa".



