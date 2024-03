"Il mio orientamento è di non farlo", ma "valuterò con i miei" anche in base alla scelta che faranno gli altri leader di partito. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, ospite di Rainews 24, a chi gli ha chiesto se personalmente si candiderà alle europee. Calenda ha ribadito come sia "disponibile" ad un progetto con Più Europa ma "non" ad una "operazione con Renzi, Mastella, Cuffaro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA